命車夫跪著駕駛 慈禧太后首搭汽車趣聞

平時坐慣轎子的慈禧太后，如果搭上西方來的汽車，會發生什麼事？（圖/維基百科）

面臨中西文明衝撞的晚清時期，來自西方的各種新奇玩意往往讓古老的王朝引發許多趣聞。清光緒28年（1902）老佛爺67歲大壽當天，時任直隸總督兼北洋大臣的袁世凱，為了討老佛爺的歡心，砸下1萬兩白銀，買入德國賓士的新車作為壽禮。然而，對於在宮中坐慣轎子的慈禧太后而言，對於洋人的「汽車」並沒有很感興趣，直到壽宴當天才因好奇心，首次坐上了汽車。

收到這輛「洋車」為賀禮的慈禧太后，首次從紫禁城前往頤和園的路上，才剛出宮門，太后就赫然發現，負責替她駕車的太監孫富齡，不僅坐在她老人家的前面，還與她平起平坐，完全沒有尊卑貴賤的觀念。一怒之下，便下令要車夫跪在前座開車，但如此一來，車夫便無法用腳控制油門和煞車系統，恐會讓汽車與太后發生意外。此一口諭嚇壞了旁邊隨行的王公大臣們，連忙替車夫向老佛爺求情，但慈禧太后不答應，最後仍命人換來十六人大轎才順利成行。此趣事亦載於《北京志》中的《汽車工業志》，成為清末宮中的趣談之一。

權傾清末的慈禧太后，與外交官夫人的合照。（圖/百度網）

當年慈禧太后搭的車，可能就與圖中這款古董車相類似。（圖/MilborneOne@維基百科）

也因為這件趣聞，讓慈禧太后搭汽車的故事流入民間。民間曾流傳，慈禧太后某次搭車前往城隍廟遊玩，一時性起便賞了碗酒給替她駕車的太監孫富齡，喝酒後的孫富齡酒勁一上來，在返回宮內途中不小心撞死了胡同內跑出的一名小太監，此事讓後座的慈禧太后受到驚嚇，但孫富齡並未被問罪，太后反倒是嚴懲負責路面安全的太監總管，這可能是清宮內首起酒駕案件。

至於那台老佛爺專屬的德製汽車，自清朝滅亡後，車體長時間被遺忘並棄置於頤和園內，直到文化大革命後才被找到，根據《北京志·頤和園志》記載，該輛車因長期棄置，被外界發現時，「不只引擎無法發動，包含前車燈、方向盤皆丟失，皮坐墊及車篷頂亦破爛不堪。」最後由頤和園官方出面修復，目前放置在園中供遊客欣賞。

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(中時電子報)