爆富二代精主 海倫清桃現身：我沒有懷孕
海倫清桃與18年丈夫戴發奎離婚後，沉寂一段時間，近日又被爆出曾經懷孕，精主疑似為秀蘭瑪雅富二代舊愛張忠孝，對此，海倫清桃今(10日)PO出美照，「現身」澄清懷孕傳聞，「桃子並沒有懷孕，也沒有和別人過夜。」
海倫清桃為撇懷孕傳聞，今日特地在臉書PO文澄清，表示這18年來遭前夫控制，為配合前夫欺騙大家，做了不好的示範，向大眾道歉，同時也澄清自己並未懷孕，根據不實謠言，經紀公司已請法律顧問處理，希望所有流言蜚語能就此告一段落。
海倫清桃臉書全文：
本人海倫清桃，在這段低潮期間很感謝大家的支持，雖然桃子這十八年來被控制，但是自己也有很多不對的地方，在此必須向大眾說抱歉，畢竟，那怕只是配合戴先生，也是欺騙大家，做了不好的示範。
第二點，最近媒體報導均是不實謠言。桃子並沒有懷孕，也沒有和別人過夜，根據媒體的不實謠言，公司已經請了法律顧問來做處裡。希望這些新聞不要在上演，也很謝謝在桃子困難時，幫助桃子的所有朋友。
(中時電子報)
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