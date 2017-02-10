率全國之先 土商與澳昆士蘭技職院校簽MOU
土庫商工率全國之先，上午與澳洲昆士蘭國立技職院校（TAFE）簽署合作備忘錄（MOU），未來將進行學生、老師交換交流，甚至輔導在澳洲或返國就職，讓學生學習及就業天空更寬廣。
由於是全國首例，澳洲駐台辦事處副代表徐佩儀、教育部國教署督學陳建蒼等中央級官員，以及縣府教育處長梁恩嘉、澳洲昆士蘭省駐台經貿辦事處代表Murray Davis、吳爾夫國際文教董事長吳爾夫等，都來見證雲林技職教育開創國際接軌的歷史新頁。
昆士蘭技職院校國際合作部負責人菲利浦（Philip Fung）表示，昆士蘭開辦職校已有百餘年歷史，原有30多所職校，最近合併成一所TAFE，提供很好的技職升學與就業訓練的機制，很高興與台灣職校建立合作關係，提供密切的連結與互惠，開發新的學習模式，培育人才，造福兩國的技職教育。
土庫商工校長何佩玲說，該校是技術型高中，致力於多元發展，績效評鑑屢創佳績，為使學生具備國際視野，和國際接軌，與澳洲國立技職院校簽署合作備忘錄，是台灣第一所和昆士蘭TAFE簽署的職校。
何佩玲指出，未來將由學校補助，提供學生接受雅思（IELTS）英語訓練課程；一旦通過檢定，畢業後可到澳洲就讀國立技職專科院校相關科系，學成後留在當地就業、繼續進修或返國就業都可以，提供技職生更寬廣的路。
(中時)
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