年金改革時程 柯建銘估臨時會審查

民進黨團總召柯建銘今天表示，考試院的年金改革版本可能要3月底到4月中才會送進立法院，但本會期5月底就結束，所以一定會進到臨時會審查。

立法院新會期將在17日開議，年金改革成為朝野關注的焦點。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天接受媒體專訪後受訪表示，考試院送年金改革版本進立法院，可能要3月底到4月中，但會期5月底就結束，所以一定會進到臨時會審查。

他說，雖盼能將新會期司法及法制委員會的兩席召委都拿下，但民進黨立委在委員會有無這麼多人是一個問題。日前有跟國民黨立法院黨團總召廖國棟談過，不管新會期司法及法制委員會召委選舉結果如何，誰當召委，年金改革法案要優先排案。

柯建銘說，大家不用拚得那麼厲害，中間還有朝野協商，朝野共同面對年金問題，希望國民黨不要缺席或抵制，用和平理性的態度來面對。各黨對年金改革方案有差距沒關係，盡量協商，要考慮年金破產及社會公平性問題。

對此，廖國棟今天下午受訪表示，年金改革法案列優先沒有錯，這是遲早要碰觸的事情，但國民黨絕對不會急就章、倉促或訂出時程一定要完成，會非常嚴謹。

廖國棟說，不希望民進黨再用多數或強迫性的方式達成年金改革，若要這樣搞就很難往下走，所以主持會議的召委非常重要。他也跟柯建銘說，希望國民黨能有一席召委，讓大家共同承擔這個責任。

針對柯建銘指出，年金改革勢必會進入臨時會審查，廖國棟表示，還沒有開議就講臨時會，這非常不負責任，表示民進黨是否要在正規會期中又搞一些是非議題，應認真充分運用會期，若窮盡心力還無法完成，到時再談臨時會也不遲。1060210

(中央社)