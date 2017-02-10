川普履行一中 學者憂台美FTA受阻

美國總統川普同意履行美國的「一中政策」，學者分析，美中關係改善會讓台灣壓力更大，不僅軍購「大勢已去」，好康的都買不到，台美FTA也會遭到中國大陸阻力。

白宮深夜發新聞稿，證實川普與中國國家主席習近平今晚通電話，白宮指出，「應習近平要求，川普同意履行美國的『一中政策』。」

中國文化大學政治系講座教授陳一新表示，川普回歸「一中政策」，代表美中關係改善，兩國未來應會聚焦在經貿談判，川普不會再挑戰一中，台灣不僅完全沒有得到好處，可能還會因此受到美國壓力，在兩岸關係上要更收斂，總統蔡英文會面臨更大的挑戰。

陳一新分析，此事對台灣的影響，首先就是軍購，大概都「大勢已去」，好康的都買不到，不僅F-16 C/D戰機很難買到，F-35他估計要等到20年後才有機會，潛艦更是遙遙無期。

他說，洽談中的台美自由貿易協定（FTA），也會遭到中國大陸反對，且因美中關係改善，他認為中國大陸「會得逞」。

陳一新指出，川普剛當選時，台灣最有機會左右逢源，但是當時沒有把握，「現在就更慘」。他看不出台灣有什麼機會，與東南亞國家簽FTA都受阻，沒有FTA，產品再好也沒用。

不過，政大國關中心美歐所研究員嚴震生則有不同見解，他認為若美國跟中國大陸真的把「一中政策」拿出來重新檢討，就像「潘朵拉的盒子」，打開來，對台灣不見得有利，中國大陸可能用貿易讓步，換取美國改變對台灣的定位。

嚴震生說，如今川普同意履行美國既有的「一中政策」，讓一切回到原點，對台灣反而無害。

至於是否會影響到台美洽簽FTA，嚴震生說，這跟「一中政策」是兩碼子事。川普不信任多邊貿易機制，雙邊談判仍然可以繼續，重點反而是在於台灣有沒有準備好開放美豬進口。1060210

(中央社)