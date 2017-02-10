防範新型流感 嘉市完成整備

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為了防範新型流感，嘉義市長涂醒哲（圖）10日披上白袍，召開「H7N9防範宣導」記者會，宣示完成防疫物資及流感抗病毒藥劑庫存量整備，請民眾安心配合防疫。中央社記者江俊亮攝 106年2月10日

有鑑於H7N9、H5N6等新型流感有升溫的趨勢，嘉義市政府今天宣示已完成防疫物資及流感抗病毒藥劑庫存量整備，請民眾安心配合防疫。

嘉義市長涂醒哲今天披上白袍，召開「H7N9防範宣導」記者會，表示高雄市自4日出現今年首例境外移入H7N9病例後，嘉義市防疫就不敢掉以輕心，立即啟動整備措施。

涂醒哲指出，嘉義市12家醫院已完成盤點防疫物資及流感抗病毒藥劑庫存量，目前庫存量充足，且各醫院也已完成規劃疑似新型A型流感病人收治動線及加強院內感控措施。

他說，流感季節仍未結束，近2年來嘉義市流感疫情掌握得不錯，流感疫苗接種人數也不少，但禽流感是從家禽傳染到人，流感預防注射無法防範，要靠個人自主健康管理。

涂醒哲特別強調，中國大陸新型A型流感疫情升溫，目前已診斷出上百病例，死亡率達3至4成，應特別注意；民眾前往疫區時，應做好個人防護措施，不接近禽鳥、不生食禽肉及蛋類。

他呼籲民眾自疫區返國後，應自主健康管理，如出現發燒或上呼吸道感染症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。1060210

(中央社)