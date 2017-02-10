米克斯犬從天而降 撞破遮雨棚

基隆市中和路一處社區8樓，昨天下午遮雨棚突然發出巨大「砰」聲響，住戶上前察看，發現遮雨棚破了大洞，居然是隻米克斯犬從天而降卡在遮雨棚。

基隆市動物保護防疫所所長陳瑞濱表示，這是隻公的米克斯犬，年約6歲，下顎骨有開放性骨折、右前肢也骨折，好在有遮雨棚緩衝，否則若直接墜落到1樓，後果不堪設想，所幸經治療後暫無生命危險。

動保員隨後也到頂樓察看，確認12樓頂樓沒有狗屋，但地上有些許飼料，由於頂樓四周設有圍欄，狗兒應該不會自行攀爬，動保所懷疑這隻米克斯犬可能遭人惡意從頂樓丟棄。

陳瑞濱表示，狗兒並未植入晶片，詢問社區管委會也沒人知道飼主身分，經調閱出入口監視器，並未發現有狗兒進出，動保員正回到現場積極調查飼主下落。

陳瑞濱表示，若狗兒遭飼主惡意丟棄導致重傷害，依動物保護法規定，最高可處1年以下有期徒刑，併科罰金新台幣100萬元，若非飼主所為，但飼主仍有過失，最高可處7萬5000元罰鍰。1060210

(中央社)