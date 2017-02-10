衛少26次大三元到手 雷霆扳倒騎士

堅韌不拔的得分王衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天繳出本季第26次大三元，率領奧克拉荷馬雷霆以118-109擊倒NBA衛冕軍克里夫蘭騎士。

法新社報導，賽前以平均每場30.9分傲視全聯盟的「衛少」衛斯布魯克，全場拿下29分、11次助攻與12個籃板，後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）貢獻23分7個籃板，紐西蘭中鋒亞當斯（Steven Adams）也為雷霆奪得21分13個籃板。

騎士後衛厄文（Kyrie Irving）攻進全隊最高的28分，騎士一哥詹姆斯（LeBron James）則送出18分與7次助攻，但他第4節得分掛蛋。

本來在比賽結束前不到6分鐘，厄文上籃後一度將比數打成99比99平手，但衛少連進兩球，終場前4分59秒時又將比數拉開至103比99。

雖然厄文隨即還以顏色切入上籃得分，但衛少又補上1記跳投，加上雷霆小前鋒葛蘭特（Jerami Grant）在防守端火鍋建功，衛少再度跳投命中，在比賽剩3分42秒時，雷霆的領先幅度拉到107比101。

接著詹姆斯後仰跳投落空後，衛少又傳給亞當斯1球輕鬆上籃得分，然後他蓋了一記火鍋後搶到球，傳給歐拉迪波上籃得分，締造他這場比賽的第10次助攻，創下大三元。

衛少目前的單季大三元次數追平史上第3高紀錄。這項紀錄的保持人是「大O」羅伯森（Oscar Robertson），他於1961-62年球季締造41次大三元；其次是「張大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain），他在1967-68年球季有31次的演出。（譯者：中央社許湘欣）1060210

(中央社)