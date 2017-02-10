寒流來襲 台南11.1度創入冬最低溫

我要評比

寒流來襲，台南今天清晨氣溫攝氏11.1度，創下去年12月入冬以來最低溫，南區氣象中心表示，未來幾天入夜後會更冷，溫度有可能更低。

南區氣象中心今天清晨6時30分測得11.1度的溫度，刷新台南今年1月20日及21日13.1度最低溫的紀錄。

南區氣象中心說，台南今天最高溫17.7度，但入夜後溫度會快速下降，這幾天最低溫還會再往下探。

南區氣象中心表示，明後兩天因雲量少，夜間輻射冷卻效會更明顯，夜晚和清晨的低溫會再低一點，日夜溫差也會更大。1060210

(中央社)