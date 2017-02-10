府：台美密切溝通 維持零意外

美國總統川普今天稍早與中國大陸國家主席習近平進行越洋電話會談，總統府發言人黃重諺表示，台美雙方對此保持密切聯繫與溝通，並且維持很好的「零意外」作法。

白宮深夜發新聞稿說，總統川普與中國國家主席習近平通電話時，是「應習近平要求，川普同意遵循美國的『一中政策』」；這是川普上任後首次與習近平通電話。

黃重諺表示，針對川普在今天稍早與中國大陸國家主席習近平進行越洋電話會談，台美雙方對此保持密切聯繫與溝通，並且維持很好的「零意外」作法。

他說，美國是台灣在國際上最重要的盟友，台灣清楚了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於美國的利益至關重要。台灣作為國際社會的一員，也會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

黃重諺也表示，台灣的核心利益，就是確保國家自由民主的永續，確保台灣在國際社會的積極參與和區域的和平穩定，而維持良好的台美與兩岸關係都符合國家的利益，也對區域的和平穩定相當關鍵，都是政府必須要努力的目標。而對於近日以來包括國務卿在內，美國政府多次重申對台灣的支持與對台灣關係法的承諾，「我們也表示感謝」。1060210

(中央社)