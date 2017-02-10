川習熱線 學者：美中關係未必一帆風順

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學者趙春山今天表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平通話時回到美方對台政策的軌道上，重申「一中」，但不意味美國與中國大陸的關係就此一帆風順。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，川普畢竟是個生意人。他上任後，衡量美國行政及國安利益、輿論壓力，在政策制定上以國家利益為前提，因此川普與習近平通電話，重申履行「一中」是意料中事。

趙春山說：「美國不會為了台灣，直接與中共對抗」。

他指出，川普同意遵循美國的「一中」政策，回到美國對台政策的軌道上，並不意味美國與中國大陸的關係一帆風順。美中之間仍有北韓、南海、雙邊貿易（諸如人民幣匯率）等層面上的利益衝突。

他說，川普經過盤算，也深切了解沒必要碰觸中共的敏感神經，批評「一中」政策，這讓美國根本占不到便宜。

趙春山表示，川普當選美國總統後，打破台美斷交以來的慣例，直接與中華民國總統蔡英文通話，中共的反應十分強烈。台灣不能成為美國與中國大陸交往時的談判籌碼。

趙春山說，與川普通電話後，蔡總統執政團隊沒有見獵心喜，而是「低調應對」，這種做法是正確的。

他認為，蔡總統與川普通電話後「審慎低調」的態度，為今年下半年台灣改善與大陸之間的關係釋出善意。

白宮美東時間9日深夜發布新聞稿說，與習近平通電話時，川普「應習近平要求」同意遵循美國的「一個中國」政策，但新聞稿未提台灣及兩岸關係。

大陸官方媒體新華社及中央電視台在北京時間10日中午的報導中只說，川普表示，「我充分理解美國政府奉行一個中國政策的高度重要性。美國政府堅持奉行一個中國政策」。報導未提及川習談「一中」是誰主動。

這是川普上任以來首次與習近平通電話。1060210

(中央社)