ICF訪新北市圖總館 肯定智慧互動

國際智慧城市論壇主席容恩（John Jung）等一行10成員今天參訪新北市立圖書館總館，對新北市圖書館提供的「智慧閱讀」設備與服務留下深刻的印象。

新總館於2015年5月啟用，目前為國內公共圖書館基地面積最大的鑽石級綠建築，館藏量預計達到80萬冊，除提供全國首創24小時不打烊的閱讀服務，同時結合科技應用，拉近民眾與書本的距離。

其中，多媒體互動「資訊方塊」，曾創下一個月高達8萬餘人次使用的記錄，屢獲佳績與各界肯定。

新總館曾獲「2015臺灣10大非去不可圖書館」、全國首座通過「通用設計」認證標章的公共圖書館，及第17屆國家建築金獎三獎項─「金獅獎」文化教育和公共建築類、評審團金獅首獎與卓越貢獻獎，成為首座獲得國家建築金獎三獎項肯定的公共圖書館。

新北市副市長葉惠青今天陪同國際智慧城市論壇（Intelligent Community Forum，ICF）主席、創辦人容恩等一行人到新北市圖總館參觀，體驗全亞洲首創的24小時自助預約借書機，同時透過VR虛擬實境，感受中國文化悠久歷史和蔡倫造紙術對世界文明的貢獻與影響。

容恩表示，新北市立圖書館結合智慧科技的輔助，為讀者提供創新多元的閱讀服務，非常值得大家學習參考。

葉惠青說，代表團的到訪及經驗分享，代表新北市推動智慧城市成果已逐步讓國際看見，也是新北市邁向智慧城市的一大步。1060210

(中央社)