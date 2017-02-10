台灣國際科展 女生囊括3最大獎

2017台灣國際科學展覽會今天揭曉，最大獎「青少年科學家獎」3組得主，全部都是女生，且國內的得獎者全部來自北一女中溫班（數理資優班）。

今年「青少年科學家獎」得主，分別是化學科陳怡臻、吳允晴，以及數學科的林芮吟。國外組則是由來自新加坡的方雯欣奪得。

OLED透明發光元件應用廣泛，學界、業界都爭相研究。陳怡臻、吳允晴兩人以DMAC-BTCN等化合物，成功合成出透明、有機的發光元件。她們解釋，該化合物已經發展到第3代，發光效率良好，又都沒有用到貴金屬，未來若發展成產品，定價也不會太高昂。

陳怡臻、吳允晴兩人指出，可以直接將分子鍍在一般玻璃上，接上電極就能通電，用途非常廣泛。例如使用於安全帽的前罩玻璃、汽車的擋風玻璃，提供駕駛行車資訊，或是博物館的展示櫥窗，也可透過這項技術，成為提供資訊的良好媒介。

對於得到最大獎，兩人都感到意外和驚喜。陳怡臻說，實驗過程很挫折，一開始做出的分子沒有達到預期效果，一度以為實驗失敗，好在第二次成功了。

媒體問及今年大獎全是女生的感想？陳怡臻未加思索就自信地說，「女生不比男生差，沒很驚訝。」

另外一個國內得主，也是上述兩人的同班同學林芮吟，則是把時間花在數學研究上，為圖論應用提供新思維。她指出，過去僅證明所有的平面圖都是「可五元列表著色」，她則提出了「可四元列表著色」的條件。

林芮吟解釋，該數學概念可用於實際生活中，例如工廠調配各機器的開關時機，找出最有效率的電力調配方式等。

國外組則由來自新加坡的方雯欣奪得，她透過實驗發現2,5-DHBA敖鐵蛋白會增加腦神經細胞的鐵離子，若能有效抑制，對神經性疾病會有顯著幫助。

方雯欣說，去年台灣國際科展國外組的青少年科學家獎，也是來自新加坡同一所學校，得知自己得獎時，還以為主辦單位搞錯了。她未來打算念醫科，把科展的成果繼續發揚光大。1060210

(中央社)