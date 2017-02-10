新聞深喉嚨》習川「來電」 台獨「夢醒」？

新聞深喉嚨/中天新聞提供

去年12月2日「川蔡熱線」，再加上美國總統川普遲遲與大陸國家主席習近平「不來電」，讓許多綠營，尤其是獨派人士持續了兩個多月的興奮高潮，就在10日畫下句點了！上午，白宮發出新聞稿證實，川普已經與習近平通話，習近平感謝川普早先信函中的節日祝福，川普則說，美陸高層保持溝通非常重要，兩國元首同意保持密切聯繫，並期待早日會晤。大陸央視新聞報導，習近平「讚賞」川普強調美國堅持奉行「一中政策」。

不過針對「一中」議題，白宮的新聞稿則補充，川普總統是「在習近平要求下」，表達尊重(honor)「我們的一中政策(our one China policy)」。這些字句，別有深意嗎？而「聯合美日，抗中保台」，夢該醒了嗎？

2016年來台旅客達1069萬人次，創「歷史新高」。蔡總統9日在推特上以9種語言表達感謝，其中「謝謝」兩字用的是簡體中文。同天，蔡總統出席2017觀光節慶祝大會時表示，觀光是外交最真實的力量，今年將是產業轉型重要的一年，政府將當旅遊產業界最有力的後盾。不過在同一個場合中，老爺酒店集團董事長林清波向蔡總統等官員喊話說，中南部有人在拋售飯店，顯示整體供需失衡，如繼續失衡下去，台灣觀光業就要小心了。

而陸委會副主委兼發言人邱垂正10日也對媒體表示，今年1月1日到2月7日，來台陸客團比去年同期減少53．5％，陸客自由行人數則減少19．5％。總統和官員們自得其樂的同時，似乎沒聽到業者的哀號？

台企聯榮譽會長郭山輝5日轉述蔡英文總統說：「下半年可能會是提出新政策宣示的較好時機」，8日陸委會提出澄清，郭山輝的轉述和蔡總統的原話「有一點點出入」，蔡英文並未說下半年要推兩岸新模式，原意應該是，由於碰到美國總統川普上台、中共召開十九大，「下半年比較有機會改變」。而蔡總統9日在觀光節大會上說，找來前交通部長葉菊蘭擔任台灣觀光協會會長就可見政府的重視程度。

但旅遊業全傻眼了，私下哀鴻遍野：「台獨教母」接下必須與大陸打交道的位子，讓業者直言:「兩岸觀光還有得搞嗎」？另一個令人傻眼的人事任命是，黃志芳接下貿協董事長。黃志芳駁斥職務是政治酬庸，但從新南向辦公室主任到內定駐新加坡代表，又變成外貿協會董事長，真的沒有黃志芳不行耶！

民進黨立委段宜康於2014年彰化縣長選舉期間，公開指稱無黨籍候選人黃文玲與國民黨候選人林滄敏「共用金主」被判4月徒刑、褫奪公權1年，若定讞將喪失立委資格。段宜康上訴，二審逆轉改判段宜康無罪。就在同一天，國民黨屏東縣黨部前主委張雅屏被控於2014年選舉期間，以「潘安再世」文宣影射屏東縣長潘孟安亂搞男女關係，一審判刑2年10月，褫奪公權5年，二審宣判維持原判決。發傳單影射有罪；以「地方傳言」當消息來源無罪？

而9日還有另一個無罪宣判，大陸國台辦主任張志軍三年前赴新北市烏來參訪時，「黑島青」總召魏揚等8人以「人肉鎖鍊」攔阻張志軍車隊，檢方認定妨害其他民眾行動自由，並危害用路人安全，予以起訴。台北地院一審認定魏揚等8人出於公益而觸法，雖有罪但判免刑，高等法院9日改判魏揚等8人全部無罪。高院認為，魏揚等人妨害通行權約20分鐘，手段並未過當，不具強制罪的實質違法性，改判無罪。手段不過當就無罪？

「表姊部長」林美珠9日在行政院記者會上表示，「台鐵員工的三班輪班制是民國77年勞基法實施時，經由勞資雙方協議所訂，且鐵路特考簡章、勞動契約上也都有註明，希望台鐵人員與交通部持續溝通」。問題是，勞動部2016年9月的函示，才明確認定台鐵員工即便有公務員身分，也不能不遵守《勞基法》的最低勞動條件標準。現在是不認帳了，還拿「簡章」來唬弄「法律」嗎？至於交通部就更扯了，竟然有官員說，台鐵夜班仍有3至5小時休息待命時間。夜班3到5小時沒工作，就不算工時嗎？到底要多冷血的官員，才講得出來這種話？

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(中時電子報)