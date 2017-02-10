活化地方 立院務會報首度移師台中

立法院院務會報擴大會議首度移師台中，在霧峰區的立院中部辦公室舉辦，盼藉此活化中辦園區。（林欣儀攝）

為活化中部辦公室與促進中部觀光發展，立法院院務會報擴大會議10日首度移師台中，立法院長蘇嘉全強調，目前園區內有許多宿舍，未來考慮採OT方式經營，讓民眾也能來住住看以省議員住宿的房子。

緩步踏入原省議會議事堂，蘇嘉全趁著過年前發送小紅包給員工們、分享過年喜氣。他表示，立法院共有12個單位，其中2個在台中，去年起並每周舉行院務會議，藉以促進橫向聯繫，但每次都是台中的職員北上參加，趁著移師台中開會的機會，同時活化這塊土地。

蘇嘉全強調，立法院中部辦公室亦即原省議會周邊環境優美，又有廣大綠地，未來除結合市府規劃為「NGO國際中心」，也希望將閒置許久的舊宿舍重新利用，目前省諮議會與立院中部共有84間宿舍，可做整合性規劃。

「不算是五星級的，但基本設施維護的還不錯！」蘇嘉全說，這些宿舍的修復不必花費太多錢，未來採OT方式營運後，收入可以用來維持平日的設施維護。

(中時)