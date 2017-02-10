200元做望遠鏡，屏東學子輕鬆學天文

學生拿著手作望遠鏡，體驗不同以往的天文課。（林和生攝）

一堂便宜的天文課，卻讓學生收穫滿滿。（林和生攝）

「塑膠水管跟放大鏡能做什麼？」屏東縣天文協會趕在開學前夕舉辦首屆天文冬令營，課堂上不談理論，以淺顯易懂觀念帶領學生初探宇宙，學會簡易觀星，過程中還動手製作望遠鏡及脫水蔬菜，營隊結束後學生不約而同地說，有朝一日也想上太空看看。

唐榮國小校長施世治指出，國境之南的天空上，包括南十字星、天鶴座都比其他高緯度城市來得容易看到，加上冬季恆春半島落山風特性，不受空氣中懸浮為例影響，能見度也比較好，這是屏東發展天文的優勢。

「塑膠水管跟放大鏡可以做什麼？」小學3年級陳姿妤看到講師準備的材料，一臉疑惑，知道是要做望遠鏡直呼不可思議，最後跟著指示逐步完成，看到成果感覺興奮；施世治透露，材料費總共才200多元，「其實天文並沒有想像中昂貴」

學員甚至動手做脫水蔬菜，小六學生汪宸宇說，太空中必須減少食物空間及重量，並加強保存方式，所以蔬菜通常要脫水處理，製作過程中體會太空人不便，「但有機會還是想到太空走一遭」，體驗當太空人的樂趣。

施世治說，外界總認為天文是門高深且昂貴的科學，不僅入門門檻高，所費也不貲，冬令營其實要傳遞不一樣的天文知識，相信每位學員收穫滿滿，同時為天文界撒下為數不少的希望種子。

(中時)