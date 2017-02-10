「湯圓帥哥」周湯豪 約粉絲新竹過元宵

新竹市長林智堅歡迎民眾到新竹市過元宵節。（徐養齡翻攝）

周湯豪在粉絲頁PO文。（徐養齡翻攝）

活動節目表。（徐養齡翻攝）

新竹市周六將舉辦「團圓慶元宵 浪漫護城河」活動，現場除了發送小提燈，另舉辦快手夾湯圓、猜燈謎等活動，晚會更邀請當紅藝人周湯豪、卓文萱獻唱，愛吃湯圓的周湯豪昨晚特別在臉書分享新竹市長林智堅的PO文，歡迎粉絲到新竹市過元宵。

周湯豪在粉絲頁PO文說，「我真的太愛吃湯圓了！我也要滾元宵！新竹的朋友！這個星期六見！」不少粉絲回文說「好喔！期待見面！可以和你吃湯圓會更好～」還虧他是湯圓帥哥，紛紛分享活動訊息，相約周六新竹市見。

(中時)