南投紫南宮盛事「呷丁酒」 12日麻油飄香

我要評比

紫南宮年度盛事「呷丁酒」，將於12日登場。（廖志晃攝）

紫南宮「呷丁酒」規模盛大，人聲鼎沸，現場瀰漫麻油香！（廖志晃攝）

南投縣竹山鎮紫南宮，元宵節隔天「呷丁酒」，將於12日登場，廟方準備1萬公斤國產土雞肉，要讓10多萬人呷平安、大發財！紫南宮主委莊秋安表示，當天清晨6時，素食丁酒先上桌，麻油雞饗宴9時開鑼！

莊秋安表示，元宵節翌日呷丁酒，在竹山鎮社寮地區已有數百年歷史，早期家中有添丁的庄民，在元宵節準備閹雞拜土地公還願；隔天，廟方工作人員就將雞肉烹煮成麻油雞，讓大家分享。

這項庄頭喜事延伸的民俗，流傳迄今，已經成為規模盛大的丁酒饗宴，而「紫南宮借金和吃丁酒」，也被南投縣政府登錄為「民俗類文化資產」，更是聞名遐邇的民俗盛會。

莊秋安表示，今年準備1萬公斤國產土雞肉，希望大家吃得開心、平安、添福運；素食丁酒則是來自北部的熱心信眾提供，他們攜帶食材蔬食，連夜趕到紫南宮「丁酒廣場」開爐烹調，讓大家免費品嘗，更是盛情可感。

(中時)