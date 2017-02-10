快用雲端發票App 讓財神自動找上門

國稅局潮州稽徵所建議民眾多多使用雲端發票App，除減少實體發票響應環保愛地球外，還能增加對中無實體發票專屬獎，此外還可省下千分之4的印花稅，讓財神主動找上門。(謝佳潾攝)

全聯量販潮州店日前開出開店以來首個發票特獎200萬，國稅局潮州稽徵所主任楊金枝提醒民眾記得檢視發票，也許自己就是幸運兒，同時建議民眾使用雲端發票、手機條碼，讓財神自動找上門。（謝佳潾攝）

全聯量販潮州店日前開出開店以來首個發票特獎200萬，幸運得主僅花390元買優酪乳、蛋糕等商品即中大獎，羨煞眾人，國稅局潮州稽徵所提醒民眾記得檢視發票，也許自己就是幸運兒，同時建議民眾使用雲端發票，讓財神自動找上門。

「雲端發票省時又便利！」潮州稽徵所主任楊金枝說，不管是紙本或是電子發票，都有遺失及兌獎耗時的可能性存在，因此建議民眾使用載具如手機條碼、雲端發票App等，在交易時直接拿條碼或手機進行掃描，將發票號碼上傳雲端，屆時將會主動提醒是否中獎。

她說，只要透過財政部電子發票整合服務平台，就能申請手機條碼並列印，且只要在平台設定中獎獎金匯款帳戶，屆時只要一中獎還會直接將款項匯入帳戶，下載雲端App也有相同的功能，不怕因忙碌而忘記對獎、失去偏財運來敲門的好機會。

她強調，減少實體發票不僅能響應環保愛地球，還能增加對中無實體發票專屬獎，金額為百萬獎、千元獎，此外還可省下千分之4的印花稅，實在好處多多建議民眾多多使用。

潮州稽徵所表示，雲端發票自2012年起即開始推廣，但因當時智慧型手機使用率並無非常普遍，所以成效並不佳，但近年有逐漸增加的趨勢，盼透過潮州店首次特獎的宣導，提醒民眾多加利用載具，不要遺失自己的權利。

(中時)