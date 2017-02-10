洪秀柱：300餘人與萬少丞同批入黨 已剔除100餘人

國民黨主席洪秀柱今（10）日接受廣播節目《POP搶先爆》主持人黃光芹訪問時表示，還有其他300餘人與萬少丞同批入黨如何處理？根據蘋果即時新聞引述洪秀柱的說法，目前已經剔除100餘人，且已經要求葉林傳服務處主任黃秀玲退出黨代表選舉。

根據中央社報導，洪秀柱表示，黨規定是素行不良者不能入黨，萬少丞是殺警主嫌，符合不能入黨規定。萬少丞入黨申請書外流，洪秀柱說，入黨期限1月20日截止，1月17日到19日入黨申請書如雪片般飛來，黨工人手不夠，很多事靠志工，可能是志工看到申請書很氣，就用手機拍下。

主持人詢問是否覺得吳敦義知情？洪秀柱表示，她不這樣想，任何參選人的支持者或許很熱情，找很多人入黨，也可能當事人不知道，不能隨便指控說誰怎樣。

洪秀柱表示，這是否是特定哪個人處理，沒實際證據，也許支持者熱心，但絕不可能中央黨部刻意製造或渲染，這對黨有什麼好處？

至於全國公教軍警暨退休人員聯合總會呼籲下屆黨主席改採協調取代競選產生，希望洪秀柱退出，洪秀柱說，尊重任何意見表達，但這個團體是少數人有這想法，她不會退選，這是不可能做到的事。

此外，西元2018年是否代表國民黨參選新北市長？洪秀柱表示，如果新北市有更強、更好的人，為何她要去？一定要找會贏的人，有些地方年輕一代有勝算。至於國民黨是否有人要選？她說，當然有人想選。

(中時電子報)