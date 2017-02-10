洪秀柱：300餘人與萬少丞同批入黨 已剔除100餘人
國民黨主席洪秀柱今（10）日接受廣播節目《POP搶先爆》主持人黃光芹訪問時表示，還有其他300餘人與萬少丞同批入黨如何處理？根據蘋果即時新聞引述洪秀柱的說法，目前已經剔除100餘人，且已經要求葉林傳服務處主任黃秀玲退出黨代表選舉。
根據中央社報導，洪秀柱表示，黨規定是素行不良者不能入黨，萬少丞是殺警主嫌，符合不能入黨規定。萬少丞入黨申請書外流，洪秀柱說，入黨期限1月20日截止，1月17日到19日入黨申請書如雪片般飛來，黨工人手不夠，很多事靠志工，可能是志工看到申請書很氣，就用手機拍下。
主持人詢問是否覺得吳敦義知情？洪秀柱表示，她不這樣想，任何參選人的支持者或許很熱情，找很多人入黨，也可能當事人不知道，不能隨便指控說誰怎樣。
洪秀柱表示，這是否是特定哪個人處理，沒實際證據，也許支持者熱心，但絕不可能中央黨部刻意製造或渲染，這對黨有什麼好處？
至於全國公教軍警暨退休人員聯合總會呼籲下屆黨主席改採協調取代競選產生，希望洪秀柱退出，洪秀柱說，尊重任何意見表達，但這個團體是少數人有這想法，她不會退選，這是不可能做到的事。
此外，西元2018年是否代表國民黨參選新北市長？洪秀柱表示，如果新北市有更強、更好的人，為何她要去？一定要找會贏的人，有些地方年輕一代有勝算。至於國民黨是否有人要選？她說，當然有人想選。
(中時電子報)
關鍵字：洪秀柱
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。