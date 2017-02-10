翻白眼？ 林美珠：只是角度問題

林美珠並打趣表示自己哪有那麼容易翻白眼。（姚志平攝）

對於一例一休，勞動部長林美珠表示，法律訂定後，接下來就是宣導，而說是宣導，她比較想說是輔導，而如果沒有落實，那就有點「無彩工」。（姚志平攝）

對於一例一休，勞動部長林美珠表示，法律訂定後，接下來就是宣導，而說是宣導，她比較想說是輔導，而如果沒有落實，那就有點「無彩工」。

而至於上午接受周玉蔻專訪時被問及「有沒有因為表妹身份覺得很光榮」而誤解當時「翻白眼」，勞動部長林美珠解釋，純粹只是角度問題，「因為那時候在想一下她的問題，剛好從她那裡看，就很像是翻白眼」，林美珠並打趣表示自己哪有那麼容易翻白眼。

(中時)