高雄港花3年推動空汙防制 提升港區好空氣

近來空污問題備受國人關注，台灣港務公司高雄分公司落實改善港區環境品質的永續政策，從今年至後年，針對港區營運及棧埠作業特性，將港區排放源包括散雜貨裝卸及倉儲、機具設備、營建工程、車輛、船舶等，分別規劃削減空氣污染排放物質整體作法，以期有效提升港區空氣好品質。

港務公司指出，推動使用密閉式自動化裝卸及建置密閉式(或遮閉式)倉儲設施，以減少裝卸及露天堆置可能產生的逸散性污染物；高雄港目前已有水泥圓庫18座、穀類倉庫6座及密閉式煤倉4座，未來高雄港洲際貨櫃中心的散雜貨碼頭完成後，亦將全數採用最新型密閉式裝卸作業設備。

機具設備部分，將原為用油機具設備汰舊換新為用電或油電混合機具設備，高雄港自營櫃場已引進6座電力式軌道門型貨櫃起重機，另第6貨櫃中心科技貨櫃碼頭的12部橋式機及30部門式機均採用電力式設備。

營建方面除將相關污染防制措施納入契約規範要求廠商落實外，也將營建工地列入例行環境巡查範圍，確保施工廠商落實空氣污染防治；同時減少貨車廢氣排放量及怠速時間，要求貨車裝載運貨物離港前確實覆蓋防塵網，並清洗車輛及將柴油車自主管理標章納入核發港區長期通行證的要件。

船舶則採港區進行自主管理方式，推動港內自願性減量措施、港勤船舶使用低硫燃油、船舶進出港減速及設置使用岸電設施等措施；高雄港務分公司所屬工作船舶依其性能，已有部分轉換使用含硫量較低的合格油品，另統計高雄港去年進出港船舶減速達成率約40%、溫室氣體減碳量達約39000公噸、氮氧化物減量約1,000公噸；岸電設施部分高雄港已建置15座低壓、11座高壓岸電設備。

(中時)