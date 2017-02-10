寒流來襲 竹市動物園啟動防寒大作戰
寒流來襲，新竹市立動物園祭出動物保溫燈、防寒麻布袋、營養補給品、熱炕床等器具，替動物們禦寒保暖，讓大小動物都能暖暖過冬，健康度過近幾日的低溫。
新竹市立動物園主任楊家民表示，保育員都相當用心照顧動物，把牠們當作自己的孩子般照顧，防寒、保暖工作一項也不會少，獸醫師也貼心地在食物中添加綜合維他命，讓動物們住得暖也吃得好。
針對隨著環境溫度變換體溫的爬蟲區動物，保育員全天候開啟保溫燈，讓蘇卡達象龜、綠鬣蜥等動物可以繼續懶洋洋地躲在玻璃溫室，舒服過冬。可愛動物區也開啟保溫燈，小兔子、天竺鼠也在暖暖燈光下食慾大開，認真啃食胡蘿蔔和穀物的模樣十分可愛。
此外，平凡不起眼的「麻布袋」，可以說是動物們防寒的最佳利器。緬甸蟒鑽進麻布袋，當做棉被、安穩休息，而紅毛猩猩在夜晚拿麻布袋鋪床，白天則化身披風、披著外出，可謂紅毛猩猩最佳禦寒工具，「居家、戶外兩相宜」。
通常在水中、水邊活動的河馬有著厚厚的脂肪保護，保育員指出，通常河馬會在早上9時離開水池、上岸吃飯，但近日因為天氣冷，也會到將近中午才前來享用「早午餐」，園區也會隨時對池水補充地下水來維持水溫。
新竹市長林智堅表示，寒流來襲，動物園針對爬蟲類、可愛動物、哺乳類動物等，各有不同的照料及保暖措施，希望讓園區的動物都能健康、平安度過寒流低溫，落實友善動物、保護動物的目標。1060210
(中央社)
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