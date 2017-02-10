甜蜜情人節 快來愛情車站大放閃

西洋情人節將至，新竹縣長邱鏡淳（左三）邀請情人們到具有愛情車站美名的合興車站「放閃」。（莊旻靜攝）

台鐵內灣支線的合興車站具有「愛情車站」的別名，西洋情人節將到，新竹縣政府與周圍業者，推出愛情系列商品，縣長邱鏡淳今（10日）邀請情侶、夫妻一同到合興車站「放閃」，編織情人節甜蜜回憶。

合興車站一度面臨廢站，在此締結情緣的曾春兆夫妻，不忍合興車站荒廢，挺身認養，使車站擁有愛情車站的美名。西洋情人節前夕，縣府與薰衣草森林、內灣商圈、台灣水色、New Taiwan Vision等業者，推出愛情相關活動及商品。

合興車站內有藝術家林健成打造的「愛情久久幸福久久」玫瑰石裝置藝術，以及「愛情鐘」、「勇氣塔」、「未來時光郵局」、「許願籬」、「彩繪屋」、「時光長廊」等設施，浪漫氣息滿點。薰衣草森林在合興車站內的香草舖子，自2月14日至28日，推出祈願牌與時光信套組9折優惠，憑發票還可免費進入薰衣草暈林尖石店。

除此之外，內灣商圈的好客好品希望工場台灣水色，也推出虎帽金工手作體驗，情侶可親手打造2人銀戒，第2件享7折優惠，另還有手工布包體驗等。內灣商圈野薑花粽、手工蛋捲、麻糬等也都參與情人節活動，開發出閒情意粽（情人粽）的鵝姐野薑花粽，延續尖石溫泉季優惠至2月底，買10送1，讓情人品嘗香、甘、酸滋味。

(中時)