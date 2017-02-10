拍扁麵包師為償債私訊網友請求金援 今落淚辭職道歉

針對金援風波，黃士福今天出面鞠躬道歉。（柯宗緯攝）

黃士福含淚道歉，聲稱是為了償債，才一時走偏。（柯宗緯攝）

黃士福含淚道歉，聲稱是為了償債，才一時走偏。（柯宗緯攝）

黃士福拉上麵包店鐵門，宣告正式辭職道歉。（柯宗緯攝）

從今以後「新南珦」就無限期歇業。（柯宗緯攝）

拍扁麵包師傅黃士福爭議不斷，日前好不容易安頓下來，受僱於乾姐在前鎮區開設的麵包店「新南珦」，最近又被爆料私訊網友金援，原本黃一度聲稱遭抹黑，今天下午卻改口坦承犯錯，他含淚說，這3個月來，陸續私訊20多名網友借錢，但他出示存摺簿「完全沒拿一毛」，並稱是為了儘早償債，一時起了貪念，為此他會辭去麵包店工作以示負責。

黃士福今天在乾姐王友蘭陪同下，出面召開記者會，他聲淚俱下說，自己很對不起姊姊、媽媽，以及廣大愛護他的朋友，自己不該一時起了貪念，就隨機向臉書上20多位、素未謀面網友請求1萬、5萬不等金援。

黃士福強調，自己從沒拿過一毛錢，這些網友大多已讀不回，沒有人真的借了錢。他透露，拍完阿扁後，生活大受影響，沒法像以往那樣做生意，少了穩定收入，一時沒安全感，加上必須償還父親留下的醫藥費卡債、自住房貸等，共計310多萬，才試著向臉友請求能否調頭寸。

王友蘭得知黃士福偏差行為，一度不能諒解，但也奉勸他勇於面對。她說，從今以後「新南珦」就無限期歇業，黃士福也辭頭路了，兩人不再是主雇關係，但仍是乾姐弟。未來這家店可能會盤讓給其他人，畢竟這裡也不適合他了。

黃士福表示，下一步怎麼走，他還沒有盤算好，會先冷靜一段時間，審慎反省自我，但不會放棄烘焙夢。媒體詢問是否後悔拍扁，才引發一連串追稅、查食安，甚至衍生人身安全問題，他說，從不後悔拍扁，但這次自己真的做錯了，希望取得大眾諒解，保證不會再犯。

(中時)