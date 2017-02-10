雲林仁愛高峰區用水不足 馬文君邀集會勘
南投縣仁愛鄉霧社高峰地區80多戶居民因水壓不足，長期自來水供水不穩定，立委馬文君10日邀集相關單位前往會勘，確定在台14線公路與投83線道路交界處設置加壓站與配電箱，將自來水送至高峰。
高峰地區海拔比霧社街區高出60公尺，長期以來，自來水無法靠自然重力方式送至家戶，仁愛鄉大同村長謝戎彥指出，住民用水高峰時期，甚至無水可用，還要請自來水車送水至居民手中，生活相當不便利。
馬文君邀集自來水公司第四區管理處、公路總局第二養護工程處、林務局、大同村辦公室等相關官員至現場會勘，自來水公司原屬意規劃在台14線公路、投83線道路路口槽化島內，設置加壓抽水機與配電箱，施工完成後恢復原有綠籬與植栽，配電盤、壓力箱予以彩繪，不影響景觀，也能解決供水問題。
但自來水公司建議遭到第二養護工程處長陳敬明反對，他以公路用地使用規則第16條規定為由，壓力管制站及輸水管之抽水站，應設於公路用地範圍之外，槽化島位於公路中間，照規定不能設加壓站。馬文君與相關單位代表協調後，決議運用路口旁的林務國有用地建設。
馬文君表示，加壓站、配電盤加蓄水塔，總經費約800萬，將能解決高峰地區長期缺水問題，另國姓鄉福龜地區、魚池鄉日月潭地區供水改善案件，自來水公司也計畫編列1億6000萬經費汰換老舊管線，將能改善當地民眾供水不穩問題，並滿足該區未來觀光發展需求。
(中時)
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