不蓋北區轉運站 舊勞檢處轉做數位園區

副市長林欽榮宣布，舊勞檢處原計畫北區轉運站暫停，將改做為台北數位產業園區。（柯伶穎攝）

位於承德路3段的台北市就業服務處、勞檢處舊址，台北市政府原先有意拆除改為北區轉運站，但遭當地居民強烈反彈。副市長林欽榮宣布，北區轉運站暫停，將改做為台北數位產業園區，預計今年3月舉辦招商說明會，引進數位內容產業業者進駐，盼今年7、8月可以正式營運。

台北市就業服務處、勞檢處去年已搬至萬華雙子星大樓，台北市政府原先有意拆除改為北區轉運站，去年3月，經北市都委會通過做為北區轉運站，以紓解台北車站交通，但當地居民不買單，該路段路幅不大、又讓大客車輛駛進載客，恐帶來交通問題。最後市府評估後做罷，目前空間閒置，市府規劃做為台北數位產業園區。

林欽榮今天率產業局、財政局、資訊局、交通局等官員到舊勞教園區說明，林欽榮表示，北區轉運站將待西區門戶計畫的發展後再評估。舊的勞教園區占地1438坪，將做為數位產業創新育成基地。另外緊鄰的明倫公宅於今年3月正式開工，預計2年後完工，屆時也會保留空間，與數位產業園區連結，形成台北市的數位產業聚落。

產發局長林崇傑表示，數位產業園區鄰近圓山捷運站，占地約1公頃，三棟樓將整修後對外招商營運，規劃140席個人空間，預計做為數位內容展示學習的空間，盼4月啟動招商工作，7、8月可以營運。

當地重慶里長莊俊王先前就強烈反對轉運站，他表示，「好在北區轉運站沒來」，認為數位產業園區可帶動當地經濟，有聞到柯P所稱翻轉大同的味道。

(中時)