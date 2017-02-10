啥！鰻苗價格不好，跟日本有關？

彰化縣沿海在寒流期間，不少漁民冒著寒風在海邊河口捕抓鰻苗。鐘武達翻攝。

這個冬天的鰻苗價格雖然不好，但如果抓得多，收入還是很可觀。鐘武達翻攝。

寒流來襲，彰化縣沿海卻有1群人為了生活冒著10度以下低溫在海邊拚搏捕鰻苗賺外快，漁民說，這個冬天鰻苗的價格並不好，目前每尾57元，除了可能是捕獲量多，另外，則懷疑是與日本買家抵制台灣拒絕進口日本核災區食品有關聯。

彰化縣芳苑鄉漢寶濕地生態工作者施喜說，每年3到10月是鰻苗禁捕期，因為開放的時間只有每年11月到隔年2月底短短4個月，不少想要賺取外快的漁民，就只能趁這個機會到沿海河口及海邊碰運氣。

9日是這個冬天以來第1波寒流來襲，海邊氣溫只有攝氏9度，施喜說，9日晚上到昨天凌晨，漢寶海邊估計有上百人頂著寒風下水抓鰻苗。這個晚上，他的手氣不太好，個人只捕到27尾，目前盤商收購行情每尾57元，全部賣出也只能換得1500元左右。

也有漁民說，捕抓到的鰻苗賣到最下游要轉3手，最終除了國內養殖業者，就是出口到日本。但這個冬天，似乎沒有日本買家出現，以致鰻苗行情低迷，最低曾經每尾30多元 ，他說，如果日本有採購，行情估計可以破百元。

漁民更說，有盤商透露，這個冬天之所以鰻苗沒有出口到日本，是因台灣仍然禁足進口日本福島核災區的產品，以致日本買家才會抵制不向台灣進口鰻苗，但事實真否如此，可能只有日本買家才知道。

(中時)