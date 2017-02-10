華信航空11日慶元宵猜燈謎 送杭州、香港、日本機票大獎

華信航空2月11日慶元宵猜燈謎送杭州、香港、日本大分機票大獎！（陳世宗翻攝）

華航集團華信航空為迎接金雞新年報喜，參加2017中台灣元宵燈會盛會，今年特別以華航、華信、台灣虎航Q版飛機燈籠造型作為攤位設計主題。2月11日元宵節當天晚上7:00-8:30，在台中公園華信航空攤位將熱鬧舉辦元宵猜燈謎大會，由華信航空員工穿著傳統喜氣的長袍馬掛，和參觀的民眾一起熱鬧玩猜燈謎遊戲。

華信航空指出，猜中的民眾可獲得華信航空台中-杭州、台中-香港、台中-日本大分及虎航台中-澳門等機票大獎。現場還準備華信航空花現台中彩繪機模型、華航A350及虎航飛機模型、老虎寶寶、A350迴力筆等各項豐富獎品，華航集團邀請大家賞花燈、猜燈謎、拿機票，一起歡渡元宵節。

華信航空除在台中公園舉辦「元宵猜燈謎 送機票大獎」活動外，2月11日至14日連續4天，在華信FB粉絲頁也同步推出「拍照上傳抽機票」活動。華信粉絲到台中公園賞花燈時，請記得在華信航空攤位與超酷炫的Q版飛機燈籠造型背版合影。

民眾並在2月11-14日期間上傳到粉絲頁，就有機會獲得華信航空花蓮、馬公、金門國內航線來回機票，共抽出台中-花蓮機票6名、台中-金門機票2名及台中-馬公機票2名。相關活動最新訊息，請上華信航空網站與華信航空FB粉絲頁。

另外，元宵期間台東炸寒單爺活動也相當具有特色，華信航空每天早晚2班機由台北直飛台東，歡迎旅客搭乘華信航空班機前往台東，親身體驗現場炸寒單爺的刺激盛況。澎湖則有元宵「乞龜」活動，旨在乞求平安、健康和財富，歡迎民眾搭乘華信航空班機由台北、台中、高雄前往澎湖參觀乞龜、神轎踩街的元宵活動。

(中時)