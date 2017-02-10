砍700歲牛樟木 7山老鼠起訴

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陳姓等7名山老鼠，利用颱風天掩護，砍伐700年的牛樟巨木，台東地檢署除快速拍賣查扣物，10日再將7人提起公訴。（台東地檢署提供）中央社記者盧太城台東傳真 106年2月10日

陳姓等7名山老鼠，利用颱風天掩護，砍伐700年的牛樟巨木，台東地檢署除快速拍賣查扣物，10日再將7人提起公訴。（台東地檢署提供）中央社記者盧太城台東傳真 106年2月10日

陳姓等7名山老鼠，利用颱風天掩護，砍伐700年的牛樟巨木，台東地檢署除快速拍賣查扣物，今天再將7人提起公訴。

去年9月間莫蘭蒂颱風侵襲台東，陳姓等4名犯嫌利用發布颱風警報之際入山，將1棵樹齡超過700年、樹圍直徑約2公尺的牛樟木鋸倒。

隔日，余姓等3名犯嫌接續入山支援，將牛樟木裁切成角材，並以挖土機開闢山路及吊掛裁切後的牛樟木運送下山掩埋。

全案經台東地檢署檢察官邱亦麟指揮警政署保七總隊查獲，目前尚有陳姓等4人在押，地檢署今天依森林法第52條第1項第4款前段、第6款之結夥2人以上，並為搬運贓物使用車輛竊取森林主產物之罪嫌起訴。1060210

(中央社)