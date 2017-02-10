華郵：美國安顧問與俄使曾討論對俄制裁
「華盛頓郵報」今天報導，白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn）去年12月在總統川普宣誓就職之前，曾與俄羅斯駐美大使私下討論美方對俄國的制裁。
華盛頓郵報（Washington Post）引述未具名的現任與前任美國官員表示，一些資深美國官員將兩人聯絡情況解讀為告知俄國「可能違法」的信號，有助暫時免於前總統歐巴馬政府去年12月祭出的制裁。
路透社無法立即證實華郵這篇報導。
路透社上月引述3名知情消息人士報導，佛林去年12月29日曾與俄國駐美大使季瑟雅克（Gergei Kislyak）通電話5次。當天歐巴馬針對俄國涉嫌干預去年美國總統大選一事進行報復。
華郵指出，佛林昨天否認他曾與季瑟雅克討論過制裁，但他今天透過發言人作出聲明，說法有所動搖。
華郵引述發言人報導，佛林「指出，儘管他沒有印象曾討論制裁一事，但他也無法確定這話題從未出現過」。
根據華郵，官員本週表示，聯邦調查局（FBI）持續調查佛林與季瑟雅克的聯繫。
華郵說：「數名官員強調，儘管兩人曾談論制裁，他們沒有發現證據指出佛林意圖表達明確承諾，將在（川普）就職典禮後採取行動。」（譯者：中央社周莉芳）1060210
(中央社)
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