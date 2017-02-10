桃猿二登石垣島 林泓育練打猛轟

中華職棒Lamigo桃猿隊今天抵達日本沖繩的石垣島，準備與日本職棒羅德隊交流賽，「小胖」林泓育打擊練習時，頻頻把球打出全壘打牆外。

千葉羅德隊以石垣島為春訓基地，連續2年季前邀請桃猿隊交流比賽。桃猿隊球員26人、教練團、啦啦隊LamiGirls及球迷共200多人上午抵達，午餐過後開始練球，準備11日、12日兩天比賽。

林泓育、王柏融、陽耀勳率先走進打擊區練習，輪番把球打出牆外，引起場邊日本球迷驚呼。桃猿隊是客隊，練習用球是羅德隊提供，還有專人協助練習。

林泓育笑說「練習啦」，總教練洪一中說「小胖本來就很暴力，耀勳的力量很強，打起來滿瘋狂的」。不過林泓育狀況還在調整中，這兩場比賽暫時不會上場。

二壘手郭嚴文左肩開刀，目前復健中，但仍隨隊出征，參與守備練習、餵球，只能輕鬆揮棒，無法正常練打。

桃猿隊11日出戰羅德，陣容以年輕球員為主，打線依序是1棒林承飛、2棒馮健庭、3棒王柏融、4棒朱育賢、5棒陽耀勳、6棒劉時豪、7棒楊岱均、8棒林政億、9棒梁家榮。

林承飛上次打第1棒要回溯到小學，他是第二次來到石垣島，在日本特有的黑土內野練習，林承飛說滾地球的彈跳很穩定，但是高度比較低，稍微適應一下就可以。1060210

(中央社)