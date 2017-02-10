桃猿二登石垣島 林泓育練打猛轟
中華職棒Lamigo桃猿隊今天抵達日本沖繩的石垣島，準備與日本職棒羅德隊交流賽，「小胖」林泓育打擊練習時，頻頻把球打出全壘打牆外。
千葉羅德隊以石垣島為春訓基地，連續2年季前邀請桃猿隊交流比賽。桃猿隊球員26人、教練團、啦啦隊LamiGirls及球迷共200多人上午抵達，午餐過後開始練球，準備11日、12日兩天比賽。
林泓育、王柏融、陽耀勳率先走進打擊區練習，輪番把球打出牆外，引起場邊日本球迷驚呼。桃猿隊是客隊，練習用球是羅德隊提供，還有專人協助練習。
林泓育笑說「練習啦」，總教練洪一中說「小胖本來就很暴力，耀勳的力量很強，打起來滿瘋狂的」。不過林泓育狀況還在調整中，這兩場比賽暫時不會上場。
二壘手郭嚴文左肩開刀，目前復健中，但仍隨隊出征，參與守備練習、餵球，只能輕鬆揮棒，無法正常練打。
桃猿隊11日出戰羅德，陣容以年輕球員為主，打線依序是1棒林承飛、2棒馮健庭、3棒王柏融、4棒朱育賢、5棒陽耀勳、6棒劉時豪、7棒楊岱均、8棒林政億、9棒梁家榮。
林承飛上次打第1棒要回溯到小學，他是第二次來到石垣島，在日本特有的黑土內野練習，林承飛說滾地球的彈跳很穩定，但是高度比較低，稍微適應一下就可以。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。