派出所長遭撞護理師助送醫 警局長致謝

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高雄市凱旋派出所所長吳銘雄日前執勤遭撞拖行雙腳嚴重受傷，路過的鍾姓護理師協助送醫，近日才出院，高雄市警察局長陳家欽（左2）10日表揚熱血鍾姓護理師（左），戴著口罩的她謙稱應該的。中央社記者陳朝福高雄攝 106年2月10日

高雄市凱旋派出所所長吳銘雄日前執勤遭撞拖行雙腳嚴重受傷，路過的鍾姓護理師協助送醫，近日才出院，高雄市警察局長陳家欽今天表揚熱血鍾姓護理師，但她戴著口罩謙稱應該的。

吳銘雄是高雄市警察局苓雅分局凱旋派出所所長，1月12日巡邏至建國路私立道明中學前路上，發現路旁違停的一輛紅色自小客車形跡可疑，準備上前攔查時遭駕駛張姓男子加速衝撞，連人帶車被壓在車頭下拖行，造成雙腳嚴重受傷，張男加速逃逸。

陪同巡邏的員警立即搶救，在聖功醫院任職的鍾姓護理師剛好路過目睹，也趕緊協助張銘雄坐上機車載他送醫。

經檢傷吳銘雄左小腿遭異物刺入、三度灼傷，而右腳踝幾乎深及見骨，經過兩次手術進行皮瓣膜與植皮手術才於日前出院休養。

吳銘雄回憶當天攔查張男違停時，表示當時被車頭撞擊捲入車底「沒死也半條命」，隨後發現雙腳劇痛和流血，幸而路過的鍾姓護理師協助搭坐機車送醫。

陳家欽到苓雅警分局凱旋派出所表揚鍾姓護理師，但她相當低調，一直戴著口罩，謙稱應該的；陳家欽也慰勉拄著助步器的吳銘雄，並提醒員警注意執勤安全。

警方事發後立即追緝逃逸的張男，查出他有毒品和槍砲等前科，並涉及毒品案遭通緝，當時查出車上有1把改造手槍，全案移送法辦。1060210

(中央社)