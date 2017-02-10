表姐出招！ 一例一休宣導部會一起扛
一上任就受到矚目的勞動部部長林美珠，頂著蔡英文總統「表姐」的光環，來處理一例一休這燙手山芋。林美珠今下午接受媒體聯訪時指出，會繼續加強宣導，以「顧客導向」的方式，讓企業主、勞工知道法令在自身產業的適用，而且輔導產業的層級要提高到跨部會層級；也就是，未來不管是經濟部，包括交通部、文化部、農委會等中央機關，也都要與轄下相關的產業宣導一例一休。
「我今天上午也跟徐國勇談好了，未來就會這樣做。」林美珠解釋，當家裡面有問題，第一個想到的就是跟父母講，而事業主管機關、地方政府就像是這些企業、產業的「父母」，這些單位也最能了解產業特性，所以未來要重新談點宣導計畫，不管是經費、宣導會的人力，都要以跨部會的規模來進行，面對外界對一例一休的砲火，勞動部將不再單打獨鬥。
林美珠指出，她現在與勞動部同仁應當一起坐下來思考，「因為制定法令，雖然是勞動部主管，但不是只有勞動部要來處理，更何況這是影響全國實質900多萬勞工的法令」。林美珠強調，為了要讓更多人能真正瞭解修法過程、加強對法令理解的深度，未來將擬定好策略、針對需求，「以顧客導向」，去了解、去思考勞工朋友、資方朋友可能不懂的地方在哪裡，協助他們更熟悉法令。
(中時)
關鍵字：林美珠
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