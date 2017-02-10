新任勞動部長林美珠：謙卑彎腰聆聽意見
被稱為「美珠姐」的勞動部部長林美珠今下午與媒體座談，認為自己個性比較熱情、來勞動部擔任重要的溝通角色。面對台灣難解的勞資難題，會不會害怕面對激烈的陳情抗議場面，林美珠笑稱，過去在內政部擔任民政司長時，也有遇過激烈抗爭，還曾被人當面嗆聲「要潑屎潑尿」，未來會用謙卑的態度，彎下腰來聽聽大家的意見。
被勞團說「唸法律的都冷冰冰」，林美珠認為要靠時間證明，「不是靠我講一講，就會變溫暖」，而外界也拿她的名字開玩笑，林美珠更是一笑置之，她說：「我覺得其他美珠會抗議！」
如果要以一例一休來解決台灣的過勞問題，那未來該如果解決低薪現況，林美珠說，這是台灣經濟結構的問題，「我的兄弟姐妹中，只有我是公務員，其他人都是吃勞保的」。她覺得應當向雇主好好說明，這麼龐大的勞工群都是企業的消費者，企業要對整體經濟有責任，如果透過加薪，讓民眾願意消費，這樣會帶動良性循環，「讓企業主知道，你的員工同時就是你的消費者，要疼惜他們」。
(中時)
關鍵字：林美珠
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