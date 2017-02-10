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毒販車上忘情拉K 露餡遭逮

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毒蟲賣安毒卻在車上享樂拉Ｋ 露餡遭警逮捕
內湖警分局文德派出所攔查一輛轎車並從包包內起出安非他命和海洛因毒品。（李文正翻攝）
毒蟲賣安毒卻在車上享樂拉Ｋ 露餡遭警逮捕
警方在陳姓女駕駛、李姓男子身上起出「半斤」安非他命，兩人辯稱是自己吸食，但警方起出電子磅秤，依違反《毒品危害防制條例》法辦。（李文正翻攝）

北市警內湖分局文德派出所員警2月8日執行臨檢勤務，凌晨2點攔下一輛國產轎車，正要詢問有沒有喝酒，沒聞到酒味卻聞到濃濃的「塑膠味」，車內佈滿K他命的味道，立即要求駕駛陳姓女子、副駕駛座的李姓男子下車，並從背包內搜出大量的安非他命、海洛因毒品。兩人辯稱是要「自己吸」，但警方發現電子磅秤，懷疑2人「取貨」正要到「銷售」，訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。

警方表示，35歲的陳女看到警察，欲將身上一小包粉末藏到屁股下方，眼尖的員警一看就知道「有問題」，高聲喝令兩人不要動，但陳女一度想要轉身回駕駛座，開車逃逸，員警隨即將2人壓制，並起出「半斤」安毒、和1.7公克的海洛因。

兩人辯稱身上的毒品是要自己吸食，但警方懷疑，大量安毒以及電子磅秤，研判是要分裝銷售，即時被警方攔下，避免毒害更多年輕人。

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(中時)

關鍵字：海洛因安非他命塑膠味
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