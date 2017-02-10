配合大里行政中心規劃 第一公墓將遷葬

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台中市政府爭取在大里區「公一」用地規劃新聯合行政中心日前傳出好消息，配合相關規劃，市府公告第一公墓將進行遷葬，呼籲墓主在5月9日前申請辦理遷葬，逾期者將由市府代為遷葬至崇恩堂。

市府指出，大里聯合行政中心都市計畫變更案獲內政部審議通過，成為全國第一個公設跨區市地重劃的案例，為此，市府加速進行第一公墓遷葬案，從2月10日至5月29日開放受理民眾申請，墓主可向第三工作站烏日區成功西路250號或大里區長興一街第一公墓遷葬臨時辦公室登記，以利日後發放補償費，逾期將由市府代為遷葬至崇恩堂。

據了解，完成遷葬後，市府將結合公一、大里區公所及周邊的公兒十四、公兒十五等土地，合併辦理跨區市地重劃，並新建新聯合行政中心，總經費約需40億元。

(中時)