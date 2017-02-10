柏林影展官網台灣列「國家」 陸網友：很氣
2017柏林影展今(10日)台灣時間凌晨開幕，大陸女星唐嫣以一襲粉色透視裝踏上紅毯，仙氣力壓眾多外國女星，然而稍早有陸網友在柏林影展官網發現，搜尋影片時，台灣單獨被列在國家選項，而香港則被名為「Hong Kong, China」，陸網友對此表示：「很正常的事，不過還是很氣」。
稍早名為「這就是德國」的微博網友秀出柏林影展官網截圖說：「2017柏林電影節，有網友爆料，在網站主頁選國家上，有中國，中國香港，而台灣是被單獨列出來作為一個國家選項的，對於此事大家怎麼看？」
對於此議題，引來不少大陸網友留言，有人說很正常，但還是很氣，或說：「老實說，台灣跟一個獨立的國家差不了多少，雖然我知道了說了很多人會不高興，但是人家的稅收，軍隊，官員任命，外事權力，內部法律的效力……你都管不了」、「很多老外還是搞不清台灣是中國的一部分…是時候收復灣灣了」、「在國外除了個別教授，就沒遇到過能把西藏，台灣問題都搞明白的老外」。
(中時電子報)
關鍵字：柏林影展
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