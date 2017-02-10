寒流保暖有訣竅 中醫師傳授關鍵3部位

寒流來襲，總覺得怎麼穿都不夠暖？開業中醫師彭溫雅今表示，就中醫角度來看，保暖應著重脖子、小腹、腳底等3部位，還可以搭配食療，從裡暖到外。

彭溫雅指出，位於後頸部與頭部交界的「風池穴」，是風邪最容易入侵的地方，因此注意脖子、頭部保暖很重要，建議外出時帽子、圍巾不可少。

第2個重要的保暖部位是「小腹」，彭溫雅說，肚臍下方的「關元穴」以及肚臍正後方、腰部的兩側「命門穴」，都是守住元氣、保暖的重要位置，中醫常會在這些部位進行溫灸，民眾可以用吹風機吹暖或是貼暖暖包，只要肚子暖了全身就會跟著暖起來。

最後一個重要的保暖部位是「腳底」，她表示，位於腳底的「湧泉穴」是腎經重要大穴，建議要穿襪子，並且同樣可用吹風機或暖暖包保暖。

除了顧好保暖重要部位，飲食也是暖身的好方法，彭溫雅指出，飲品方面她最推薦薑茶，一杯下肚直接暖入脾胃；至於薑的選擇上，老薑較辣、趨寒效果最好，而嫩薑則是不那麼辣，但有助身體排水，建議民眾可以加紅糖，趨寒又能補充能量，怕胖的話不妨加一點龍眼肉，既天然又有甜味。

坊間傳言「晚上喝薑，如喝砒霜」，晚上冷得要命究竟能不能喝薑茶？答案是可以的，彭溫雅解釋，其實晚上喝薑茶沒什麼問題，全身暖了也能比較好入睡，但若是薑已經放很久，甚至發霉、爛掉就別再拿來煮，否則恐把致癌毒素喝下肚。

天冷不少人愛吃鍋，彭溫雅建議，鍋物可以多選擇羊肉，羊肉本身溫潤、滋補效果好，富含蛋白質、維生素，不僅能增加身體能量，還可以補中益氣，補脾胃、補腎、暖下焦，對於怕冷、手腳冰冷、容易疲勞、腰痠或是腹痛的民眾，很有幫助。1060210

(中央社)