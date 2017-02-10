盜伐扁柏 保七警頂寒流埋伏抓山老鼠

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保七總隊第六大隊、南投縣警局員警9日頂著寒流低溫，在信義鄉亞杉坪林道埋伏，逮捕載運扁柏的山老鼠，車內起出木塊（圖），全案10日移送法辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年2月10日

保七總隊第六大隊、南投縣警局員警頂著寒流低溫，在信義鄉亞杉坪林道埋伏，逮捕兩名載運扁柏的山老鼠，今天移送法辦。

內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊日前接獲情資，信義鄉亞杉坪林道近期有盜伐情事，昨天與南投縣政府警察局信義分局羅娜派出所員警，共同前往亞杉坪林道監控埋伏，員警頂著寒流低溫，昨天晚間近8時，終於在林道2.7公里處發現一輛可疑休旅車駛出。

員警隨即攔查，赫然在車內發現載著22塊遭盜伐的扁柏木塊，重量達819.5公斤，價值新台幣6萬6960元，駕駛為24歲雲林縣籍張姓男子，張男坦承犯案，並供出共犯23歲嘉義縣籍江姓男子在信義鄉玉山路一家超商把風、等候接應，警方前往逮捕，帶回偵訊。

保七總隊第六大隊表示，張男、江男坦承犯行，但由於兩人年紀較輕，且設籍外縣市，警方不排除背後有盜伐集團指揮，持續擴大追查。警方今天訊後依涉犯刑法竊盜罪嫌、森林法，下午移送南投地方法院檢察署偵辦，犯案車輛依法查扣。

保七總隊第六大隊長黃建智說，保七警除維護治安、服務民眾，生態保育更是重點工作，將全力持續查緝盜伐，維護珍貴山林資源；依森林法第50條、第52條，盜伐林木可處1年以上7年以下有期徒刑，盜伐貴重林木加重刑期1/2。1060210

(中央社)