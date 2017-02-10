一例一休紛擾，林明溱盼中央解決

南投縣長林明溱，希望中央盡速解決一例一休紛擾。（廖志晃攝）

「一例一休」衝擊，南投縣長林明溱，10日參加南崗工業區廠商新春聯誼時表示，希望中央體察勞、資心聲，兼顧勞動與經濟發展，讓勞資雙贏，共同為台灣經濟繁榮全力打拚。

林明溱指出，中央推出一例一休政策後，造成極大衝擊，縣府能夠了解廠商的困難，將會據實向中央反映，希望中央解決一例一休紛擾，讓企業樂於投資，勞工也能安心工作。

林明溱指出，縣府開辦投資速審中心，協助廠商辦理設廠、擴廠事宜；並推動旺來產業園區、籃城特色產業園區，帶動產業發展；在草屯鎮也規畫面積17公頃的小型工業區，帶動投資及就業，值得有意擴廠的廠商優先考慮。

南投縣工業會理事長王勝煌表示，面對世界經濟局勢及產業的挑戰，工業區的廠商都相當努力，以品質和創新迎向國際市場，獲得世界各國的肯定，今年景氣可望好轉，廠商也會卯足全力接單生產，為企業爭取更大成長；面對勞動新制一例一休政策，希望廠商切實遵守，勿因大意而違法，也應及早規畫擴充人力，滿足產能需求。

(中時)