快手疊杯 竹市師生疊破世界多項紀錄

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新竹市舊社國小學生陳禹儒、教練韓宛蓁等4名選手參加新竹市長盃競技疊杯錦標賽，打破5項世界紀錄，並獲得德國世界疊杯運動聯盟（ISSF）頒發世界紀錄證書。

新竹市政府教育處表示，去年底新竹市政府主辦、新竹市體育會競技疊杯委員會承辦的市長盃競技疊杯錦標賽，除吸引297位選手參加，也首次開設「樂齡級」組別，近40位阿公阿嬤報名，當時也創下最高齡92歲選手的參賽紀錄。

中華民國疊杯運動協會秘書長吳鳳文指出，疊杯運動是近5年來台灣新興的運動項目，選手們利用杯子，依指定的疊法順序完成動作，並在無犯規的情況下，視時間秒數多寡來決定勝負，主要是訓練選手的反應力、敏捷度與協調度。

教育處長謝傳崇表示，新竹市長盃競技疊杯錦標賽，是亞洲地區第一場獲得德國世界疊杯運動聯盟（ISSF）認證的賽事，因此舊社國小陳禹儒同學、韓宛蓁教練等4名選手經ISSF世界組織影片審核確認，打破該聯盟各年齡組別紀錄，成為該組別世界紀錄保持者。

謝傳崇指出，該場比賽中共有4人創新五項世界紀錄，其中舊社國小學生陳禹儒在3-3-3項目以2.139秒刷新7歲組世界紀錄（原2.789秒），新竹市社會組韓宛蓁教練，在3-3-3項目以2.430秒刷新40-49歲組（原2.578秒）、3-6-3項目以3.071秒刷新40-49歲組（原3.150秒）等2項世界紀錄。

另外，新竹縣竹中國小學生郭思涵，則於Cycle項目以7.695秒刷新8歲組世界紀錄（原7.764秒），竹中國小學生吳其祐於3-3-3項目以1.875秒刷新9歲組世界紀錄（原2.059秒），賽後將成績送德國ISSF世界疊杯運動聯盟審查後，獲得認證。

新竹市政府教育處今天頒發由德國ISSF世界疊杯運動聯盟所核發的世界紀錄證書，並表揚獎狀與禮品，鼓勵此次賽事中刷新世界紀錄選手們的優異表現，並期許在未來競賽中再創佳績。1060210

(中央社)