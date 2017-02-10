郭俊銘訪台東 允諾民眾用水無虞
台灣自來水公司董事長郭俊銘今天上午拜會立法委員劉櫂豪，他允諾提升台東自來水普及率，同時確保民眾用水無虞。
郭俊銘針對台東自來水普及以及增進水質品質等議題，到台東和劉櫂豪當面溝通意見。
劉櫂豪反映，台東地區因為幅員遼闊，提升自來水普及率非常重要，多數山區或人口較少的區域，多以簡易自來水設施供應生活用水，民眾飲用水的品質參差不齊，為確保民眾用水安全，有必要針對簡易自來水做全面定期的水質檢驗。
郭俊銘允諾，未來將儘速協助提升台東自來水普及率，並且針對簡易自來水的水質，會確保飲用無虞，方提供民眾使用。
另外，每當颱風或豪大雨過後，利嘉溪原水濁度飆高，造成風災過後民生用水被迫減少供應，影響民眾生活甚鉅。劉櫂豪要求自來水公司儘速規劃利嘉溪伏流水工程計畫，以因應未來颱風災情能穩定供水，協助民眾儘速復原家園。
郭俊銘強調，將指示相關單位儘速規劃辦理，預定107年初動工，於107年底完成。屆時台東市區及周遭鄉鎮的自來水供應將不必再擔心風災影響濁度，影響生活用水了。1060210
(中央社)
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