宣導1例1休 林美珠：整個團隊的事
針對1例1休宣導部分，勞動部長林美珠今天表示，她認為應該是整個團隊的事情，因此將藉助各部會的力量，透過各行業的目的事業主管機關來跟各行業說明。
外界對於1例1休的反彈不斷，林美珠今天強調，很多都是因為不了解才產生的問題。前她規劃藉助各部會的力量，透過各行業的目的事業主管機關，來適當說明1例1休的規定。
林美珠說，宣導這件事不單單是勞動部要動起來，一定要借助團隊的力量。她舉例如果你受到委屈會找父母商量，所以目的事業主管機關是各事業單位最佳的對口，所以由目的事業主管機關協助適當的說明跟宣導是比較好的。
她也指出，上午行政院發言人徐國勇陪同她去接受廣播專訪時，就有討論希望各部會提報一個宣導計畫可不可行時，徐國勇也認為可行。
不過林美珠也強調，不是說由目的事業主管機關宣導，而是勞動部來配合，因為各行業相信它。
「顧客導向」，林美珠也指出，未來一定會安排跟勞資雙方都有會面的機會，要知道勞資雙方不懂的地方在哪裡，才能針對需求去宣導跟輔導改進。1060210
(中央社)
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