涉賭無罪若有道德瑕疵 籃協擬永不錄用

我要評比

前SBL台啤總教練閻家驊涉及賭博案件，震撼體壇。中華籃協今天表示，正研擬相關規範，若未來判決無罪，但起訴書中若明載有道德瑕疵，將永不錄用，而判決有罪當然是永不錄用。

閻家驊昨天聲明，針對9日媒體報導簽賭案，純屬個人行為，「我已經在昨天於台北市刑事局說明並配合調查，並辭去台灣啤酒籃球隊總教練職務，以示負責，因為個人行為，對台啤籃球隊和喜愛籃球球迷造成傷害，深感抱歉。」

中華民國籃球協會今天發文給超級籃球聯賽（SBL）和女子超級籃球聯賽（WSBL）各球隊，文中指出，3年前就已經發文提醒各隊遵守「運動彩券發行條例」。

另外，中華籃協將在近期召開理監事會議研擬相關規範，內容為，疑似涉及簽賭事件，於起訴前及被起訴階段，暫停一切職務，靜待司法調查。

而經判決後，如果確定無罪者，回復職務；雖屬判決無罪，但起訴書中明載有道德瑕疵者，永不錄用；若判決有罪，永不錄用。

中華籃協秘書長李一中強調，「對此採取高道德標準，和教育部體育署都有共識。」1060210

(中央社)