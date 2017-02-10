高中脫序師被炒要提告 教局：尊重

高市某高中男教師請病假期間帶畢業女學生出國旅遊、上課放限制級電影又飆髒話，被學校解聘經申訴未果，揚言提行政訴訟，高市教育局今天說，尊重法律賦予當事人的救濟權益。

這名遭解聘的已婚中年教師，在高市某公立高中教國文，於2012至2013年間請病假期間，帶畢業女學生出國旅遊，事後被記過處分，另被檢舉課堂上罵三字經、上課遲到等。

他2015年11月初還被家長投訴在課堂上播限制級電影「香水」給高一學生看，驚悚暴力、露點等限制級畫面讓學生看了做噩夢，他事後不服校方制止，當面咆哮行政人員，還在臉書上辱罵。

校方認為，這名男教師不適任，無須輔導，移送校方教評會懲處，去年1月決議將他解聘。他不服向高市教育局申訴成功，但後來校方再向教育部申訴，獲教育部力挺維持解聘決議。這名教師事後表示，將提行政訴訟爭取自身權益。

高市教育局表示，這名教師當時認為學校未給他改正機會就解聘，有違程序規定，去年向教育局申訴，教育局申評會當時評議決議「申訴有理由，學校應另為適法之處置」，這是由程序面考量當事人還可經由適當輔導予以改正；中央申評會評議理由則在於保障學生權益，如兩者衝突，須優先保障學生，如當事人顯無期待其有檢討改進的可能，自無輔導必要。

教育局說，高市申評會、中央申評會均為依法組成的委員會制，教育局對他們所為決議均予以尊重。

教育局指出，當事人如不服中央申評會評議決定，可於評議書送達次日起兩個月內向高雄高等行政法院提起行政訴訟；教育局尊重法律賦予當事人的救濟權益。1060210

(中央社)