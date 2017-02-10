高中脫序師被炒要提告 教局：尊重
高市某高中男教師請病假期間帶畢業女學生出國旅遊、上課放限制級電影又飆髒話，被學校解聘經申訴未果，揚言提行政訴訟，高市教育局今天說，尊重法律賦予當事人的救濟權益。
這名遭解聘的已婚中年教師，在高市某公立高中教國文，於2012至2013年間請病假期間，帶畢業女學生出國旅遊，事後被記過處分，另被檢舉課堂上罵三字經、上課遲到等。
他2015年11月初還被家長投訴在課堂上播限制級電影「香水」給高一學生看，驚悚暴力、露點等限制級畫面讓學生看了做噩夢，他事後不服校方制止，當面咆哮行政人員，還在臉書上辱罵。
校方認為，這名男教師不適任，無須輔導，移送校方教評會懲處，去年1月決議將他解聘。他不服向高市教育局申訴成功，但後來校方再向教育部申訴，獲教育部力挺維持解聘決議。這名教師事後表示，將提行政訴訟爭取自身權益。
高市教育局表示，這名教師當時認為學校未給他改正機會就解聘，有違程序規定，去年向教育局申訴，教育局申評會當時評議決議「申訴有理由，學校應另為適法之處置」，這是由程序面考量當事人還可經由適當輔導予以改正；中央申評會評議理由則在於保障學生權益，如兩者衝突，須優先保障學生，如當事人顯無期待其有檢討改進的可能，自無輔導必要。
教育局說，高市申評會、中央申評會均為依法組成的委員會制，教育局對他們所為決議均予以尊重。
教育局指出，當事人如不服中央申評會評議決定，可於評議書送達次日起兩個月內向高雄高等行政法院提起行政訴訟；教育局尊重法律賦予當事人的救濟權益。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。