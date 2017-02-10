早稻田來台交流 王貞治錄短片跨海應援

日本早稻田大學來台參加百年紀念交流賽，出身早稻田的台、日棒球名人王貞治特別錄製短片跨海應援，也邀請球迷進場觀看精彩的賽事。

中華民國棒球協會與早稻田大學台灣校友會共同於3月1日至5日，於全台4大都市舉辦4場棒球交流賽，主辦單位今天在台北西華飯店舉辦賽前記者會。

記者會中，出身早稻田，在台、日兩地棒壇都有崇高地位，現日職福岡軟銀鷹會長王貞治也特別錄製影片，邀請球迷一起進到球場看球。

王貞治在影片中提到，台灣和日本（早稻田）在棒球上的交流已經100年，這是很值得紀念的日子，早稻田大學這次專程來台灣參加友誼賽，他聽到這次交流賽的標語是「一球入魂」，所以希望台灣、日本兩地的球迷千萬不要錯過這4場台、日兩地選手們竭盡全力的精彩比賽，不論在台北、台中、台南及高雄的4場比賽，都歡迎各地對棒球熱血的朋友，一起進到球場看球。

日本早稻田大學野球部成立於1901年，至今已有116年歷史，曾培育出相當多優秀球員，其中更有不少登上美國職棒大聯盟（MLB）的球星，是日本相當聞名的大學棒球隊。

早稻田野球部過去曾多次來台進行交流賽，上次來台參加交流賽是2008年，當時在天母棒球場與文化大學、台北體院進行兩場交流賽，當時參賽的早稻田成員包括2006年在高中夏季甲子園棒球賽創下紀錄，替早稻田實業學校拿到睽違49年甲子園冠軍的「手帕王子」齋藤佑樹。

早稻田大學棒球隊3月1日將在台南市立棒球場對上遠東科大，3月2日將在高雄立德棒球場出戰高苑科大，3月4日將在台中台體大棒球場對上台體大，3月5日則將在台北天母球場出戰文化大學。1060210

(中央社)