中研院開通識課 把學生帶到菜市場
別以為台灣最高研究機構中央研究院開設的通識課，都是高深難懂的學問。中研院和陽明大學合作的講座，直接把學生帶進菜市場，瞭解農業經濟的流程。
中研院於民國103年開始，和陽明大學合作推動「中研院人文講座」，至今已開辦30門課，修課人數達869人。今天中研院舉辦通識教育座談會，邀請曾參加課程的師生分享經驗。
陽明大學學生田海寧分享，在「農業與環境經濟」課程中，老師突發奇想，凌晨5點鐘就把全班同學帶到果菜市場，實際觀察農產品運銷流程。
來自嘉義的田海寧，對課程留下深刻印象，因為透過課程，讓她更瞭解自己家鄉的農業到市場的過程。
中研院近史所副研究員張哲嘉開設的「本草學與物質文化」，實際讓學生當「神農氏」，親自品嚐藥材的酸甜苦辣。他說這麼做，不只是加深對藥材的印象，「也因為那都是學生們人生將遇到的感受。」
中研院院長廖俊智表示，人文教育不只是傳授知識，更重要的是訓練思考、培養德行。中研院和陽明大學的合作受到肯定，目前台北醫學大學、國防醫學院都有意願加入。1060210
(中央社)
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