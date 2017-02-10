LamiGirls重返石垣島 難忘羅德舞技

職棒Lamigo桃猿隊到石垣島打交流賽，啦啦隊LamiGirls也一起隨行交流，第二次參加交流賽的小鹿說「自從去年來了之後，每一天都想要再回到這裡」。

LamiGirls成員小喵、Eli、Mia、咪雅、小鹿以及Youna共6人在石垣島的棒球場，與日本職棒羅德啦啦隊一起彩排，準備在11日、12日交流賽登場表演。

小喵是第一次來到石垣島，她最期待與日本啦啦隊切磋舞技。小鹿去年來過，她說羅德啦啦隊的舞蹈很不一樣，體操、翻跟斗的功夫很強，有很多值得學習的地方。

小鹿說，去年來過之後，很懷念石垣島的風景、美食，還有這裡羅德球迷的熱情。上次結束之後，與羅德啦啦隊有互留通訊軟體的群組，到現在都還沒有退出，剛剛練習舞蹈的時候，「她們還記得我，我超感動的」。1060210

(中央社)