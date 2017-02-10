台灣燈會在雲林 中郵推買福袋抽機車

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台灣燈會在雲林虎尾主燈區，中華郵政今天啟用行動郵車造型臨時郵局、互動拍照區等服務，並推出買福袋抽機車，吸引民眾參與。

中華郵政雲林郵局在虎尾主燈區迎賓門旁啟用郵政服務區，布置「滿載歡樂，傳遞信福」大型花燈，並設立臨時郵局，提供民眾蓋集郵戳記、交寄明信片及收集集郵商品等服務。

雲林郵局特製「信賴媽祖，傳遞幸福」媽祖特色郵筒1座，與迎賓區北港朝天宮意象造型花燈相呼應，讓民眾投郵並祈求平安。

雲林郵局表示，中華郵政特製「2017台灣燈會吉鳴雲揚紀念專冊」及雲林燈會個人化郵票，組合成物超所值的福袋於燈區展售，購買福袋可參加抽獎，獎品有機車、智慧型手機、平板電腦等大獎，歡迎踴躍購買。1060210

(中央社)